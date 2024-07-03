Golden State Warriors'ın yıldızları Stephen Curry ve Draymond Green, uzun süredir takım arkadaşı oldukları Klay Thompson'a sosyal medya üzerinden veda mesajları paylaştılar.



Thompson'ın Dallas Mavericks için Warriors'tan ayrıldığına dair haberin ardından Green, 'altın çağın sonu' olarak nitelediği bu gelişme hakkında kendi podcast'inde samimi açıklamalarda bulundu.



"Bay Area'da 13 yıl geçirdikten sonra, söylenene göre Mavericks'e üç yıllığı 50 milyon dolarlık bir imza-ve-takas anlaşmasıyla katılıyor.



Şunu söylemeliyim ki, bu konuda ne hissettiğimi gerçekten bilmiyorum. Klay bize bunu geçen hafta söylemişti ve yıllar boyunca kendi aramızda üçümüzün yaptıklarına dair şeyleri konuşurken, bize 'Sen ve Steph ölene dek kardeşimsiniz' diyordu.



Kızımın resitaline gittiğim için, bu konuda fazla derinlemesine düşünme fırsatı bulamamıştım. Bu durum bizim için hiçbir şeyi değiştirmiyor. Fakat ilişkiler neyse odurlar ve sonsuza dek sürerler. Aramızdaki bağ ve hepimizin bir arada anılıyor olması, sonsuza kadar sürecek bir şey. Olayı tamamen sindirebilmiş değilim. Hatta bugünün erken saatlerinde sanırım birkaç gözyaşı dökmüş bile olabilirim..."



"HER ŞEYİN MERKEZİNDE SEN..."



Curry ise Instagram hesabındaki hikayesinde, Klay için şu şekilde bir veda mesajı yayınladı:



"Seni özleyeceğim Klay. Bu yolculuğu birlikte tamamlayamamış olsak bile, beraber yaptıklarımızın bir tekrarı asla olmayacak. Seninle ve Draymond'la bu kadar şey başaracağımızı hayal bile edemezdim. Bay Area'yı değiştirdin, basketbolu değiştirdin... Hepsinin merkezinde 'Killa Klay' vardı. Her şey için teşekkürler kardeşim, basketbol oynamanın ve yaptığın işin tadını çıkar. Ölene dek 'Splash Bros' olacağız..."



2011'de kendisini draft eden Warriors ile birlikte dört şampiyonluk kazanmış olan Thompson, geçtiğimiz sezon 77 maçta 17.9 sayı, 3.3 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakalamıştı.





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