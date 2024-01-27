Stanimir Stoilov: ''Savaşçıların mücadelesi oldu''

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Çorum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Stanimir Stoilov: ''Savaşçıların mücadelesi oldu''
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27 Ocak 2024 20:20
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 1-1 sona eren Çorum FK maçının ardından konuştu.

Stanimir Stoilov, iki takımın da iyi oynadığını aktardı.

Kadrodaki eksiklere rağmen sahaya iyi bir futbol yansıtmaya çalıştıklarını vurgulayan Stoilov, şunları kaydetti:

"Bugün gerçekten savaşçıların mücadelesiydi diyebiliriz. Öyle bir maçtı. Kim daha çok isteyecekse onun kazanacağı bir mücadeleydi. Çorum da çok iyi oynadı. Gerçekten iyi bir takım. Aynı zamanda kadromuzda birçok problem yaşıyorduk. Çok fazla hasta oyuncumuz vardı. Bugün forvette iki orta saha oyuncumuzu oynattık. Çünkü forvet oyuncularımızdan biri hasta, biri de sakat. Aslında bugün gerçekçi bir sonuç oldu diye düşünüyorum."

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