Sporting, Romulo için devrede!

Göztepe formasıyla bu sezon parlayan Romulo için Avrupa'dan birçok teklif geliyor. Son olarak Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting, Brezilyalı oyuncu için talip oldu.

calendar 15 Haziran 2025 16:35 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2025 16:37
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Sporting, Romulo için devrede!
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso transferin adeta gözde ismi oldu.

SPORTING DE DEVREYE GİRDİ

Geçen sezon gösterdiği performansla hem yurt dışı hem de yurt içinden birçok takımın talip olduğu Sambacı için Portekiz ekibi Sporting Lizbon da devreye girdi.


AVRUPA'DAN BİRÇOK TEKLİF VAR

Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, Almanya'dan Leipzig, İngiltere'den Nottingham Forest ve Belçika'dan Anderlecht'in ilgilendiği Romulo için Sporting Lizbon'un da Göztepe yönetimine talepte bulunduğu kaydedildi.

YURT İÇİNDEN EN CİDDİ TEKLİF TRABZONSPOR'DAN

Yurt içinden ise en ciddi teklifin Trabzonspor'dan geldiği ifade edildi. 

15 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR

Yönetim ise Romulo'nun bonservisini en az 15 milyon Euro olarak belirledi. Kurmayların bu fiyatın altına gelen tekliflere henüz dönüş yapmadığı kaydedildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Göztepe ile 33 maçta forma giyen Brezilyalı golcü, 17 gol, 10 asist kaydetti. 



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