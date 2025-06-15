Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso transferin adeta gözde ismi oldu.
SPORTING DE DEVREYE GİRDİ
Geçen sezon gösterdiği performansla hem yurt dışı hem de yurt içinden birçok takımın talip olduğu Sambacı için Portekiz ekibi Sporting Lizbon da devreye girdi.
AVRUPA'DAN BİRÇOK TEKLİF VAR
Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, Almanya'dan Leipzig, İngiltere'den Nottingham Forest ve Belçika'dan Anderlecht'in ilgilendiği Romulo için Sporting Lizbon'un da Göztepe yönetimine talepte bulunduğu kaydedildi.
YURT İÇİNDEN EN CİDDİ TEKLİF TRABZONSPOR'DAN
Yurt içinden ise en ciddi teklifin Trabzonspor'dan geldiği ifade edildi.
15 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR
Yönetim ise Romulo'nun bonservisini en az 15 milyon Euro olarak belirledi. Kurmayların bu fiyatın altına gelen tekliflere henüz dönüş yapmadığı kaydedildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Göztepe ile 33 maçta forma giyen Brezilyalı golcü, 17 gol, 10 asist kaydetti.
SPORTING DE DEVREYE GİRDİ
Geçen sezon gösterdiği performansla hem yurt dışı hem de yurt içinden birçok takımın talip olduğu Sambacı için Portekiz ekibi Sporting Lizbon da devreye girdi.
AVRUPA'DAN BİRÇOK TEKLİF VAR
Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, Almanya'dan Leipzig, İngiltere'den Nottingham Forest ve Belçika'dan Anderlecht'in ilgilendiği Romulo için Sporting Lizbon'un da Göztepe yönetimine talepte bulunduğu kaydedildi.
YURT İÇİNDEN EN CİDDİ TEKLİF TRABZONSPOR'DAN
Yurt içinden ise en ciddi teklifin Trabzonspor'dan geldiği ifade edildi.
15 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR
Yönetim ise Romulo'nun bonservisini en az 15 milyon Euro olarak belirledi. Kurmayların bu fiyatın altına gelen tekliflere henüz dönüş yapmadığı kaydedildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Göztepe ile 33 maçta forma giyen Brezilyalı golcü, 17 gol, 10 asist kaydetti.
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