Solskjaer: "Totem değil, sadece bu var"

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Twente maçı öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Solskjaer: 'Totem değil, sadece bu var'
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30 Ocak 2025 22:48
Son güncelleme 30 Ocak 2025 22:49

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son maçında Twente ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediğini belirten Solskjaer, "Bu maçta galibiyet istiyoruz. Rakibimiz de kazanmak istiyor. Oyuncularım hazır. Herkes çok iyi hazırlandı. İyi bir maç olmasını bekliyoruz." dedi. 

Emirhan ve Jonas'ın performansından memnun olduğunu belirteren Norveçli çalıştırıcı, "Emirhan ve Jonas çok iyiler, çok hazırlar. Onları sahada göreceğiz. Bilbao maçında çok iyi işler yaptık, aynılarını bu maçta da yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

51 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı maçlarda sürekli aynı takım elbiseyi giymesiyle ilgili açıklamasında "Totem değil, sadece bu takım elbisem var. Evime gidince daha fazla takım elbise getireceğim." sözlerini sarf etti.

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