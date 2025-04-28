Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Ciro Immobile transferinden vazgeçmesinin ardından Beşiktaş'ta golcü operasyonu hız kazandı.



Siyah-beyazlılar, Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen Tim Lemperle'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Sözleşmesi bu yaz sona erecek olan 23 yaşındaki Alman santrfor için yönetim, oyuncunun menajerleriyle temasa geçti.



Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de transfere onay verdiği öğrenildi. 1,87 metre boyundaki genç forvetin piyasa değerinin 5 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.



PERFORMANSI



Bu sezon Köln formasıyla 21 resmi maça çıkan Lemperle, 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



