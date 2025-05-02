Solskjaer'den futbolculara derbi mesajı: "Kafası rahat olan kazanır"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve Başkan Serdal Adalı, düzenlenen akşam yemeğinde futbolcular ile derbi konuşması gerçekleştirdi.

, Fotoğraf; AA
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Solskjaer'den futbolculara derbi mesajı: 'Kafası rahat olan kazanır'
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02 Mayıs 2025 08:10
Süper Lig'de hafta sonu ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlı futbolcular, düzenlenen moral yemeğinde bir araya gelerek kenetlendi. Yemeğe Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri de katılarak takıma destek verdi.

Başkan Adalı, yemekte yaptığı konuşmada, oyuncularla hafta boyunca birebir sohbetler gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu karşılaşma sadece üç puanlık bir mücadele değil. Alınacak bir galibiyet tüm camiayı sevince boğar" sözleriyle takımı motive etti.

"AYNI ÇOŞKUYU YENİDEN YAŞATIN"

Sezonun genelinde yaşanan hayal kırıklıklarına da değinen Adalı, "Bu yıl beklediğimizin çok altında kaldık. Ancak Galatasaray galibiyetiyle hepimize büyük bir sevinç yaşattınız, onlara ilk mağlubiyetlerini yaşattınız. Aynı duyguyu Fenerbahçe derbisinde de yaşatacağınıza inanıyorum. Rakibimizin durumu ortada, onlar da kazanmak isteyecek. Ama biz bu tür büyük maçları oynamaya alışkınız. Taraftar sadece mücadele değil, yüreğinizi sahaya koymanızı bekliyor. Bu formanın hakkını verin" dedi.

"OYUNUNUZU KABUL ETTİRİN"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ise medyada derbinin Jose Mourinho ile arasında kişisel bir rekabet gibi lanse edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Takımına hitaben yaptığı konuşmada, "Taraftarlarımız için, camiamız için sahada her şeyi vereceğiz. Rakibin kim olduğu değil, bizim ne yaptığımız önemli. İki takım da iyi oyunculardan kurulu... Kafası rahat olan, futbolunu rakibine kabul ettiren derbiyi kazanır. Oyununuzu kabul ettirin yeter" ifadelerini kullandı. 

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