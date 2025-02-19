Solskjaer: "Bu çocuklara baskı yapmayın"

Beşiktaş'ın yeni hocası, teknik ekibinden 19'luk Semih ve 17 yaşındaki Mustafa'yı yalnız bırakmamalarını istedi. Oyuncularına ise gol ve asiste değil, gelişime odaklanmaları tavsiyesinde bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Solskjaer: 'Bu çocuklara baskı yapmayın'
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19 Şubat 2025 10:54
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, bu sezon istenilen performansı sahaya yansıtamayan ve sadece 2 gol atabilen, bunun yanında 6 da asisti bulunan 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy ile 1 gol, 1 asistle sezona devam eden 17'lik Mustafa Hekimoğlu'nu koruma altına aldı.

İki genç oyuncuyla da yakından ilgilenen Norveçli hoca, teknik ekibinden de iki yıldızını yalnız bırakmamalarını söyledi.

Her iki oyuncudan da gol ya da asist yerine, iyi futbol ve gelişime odaklanmalarını isteyen Solskjaer, genç santrforlarına özgüven aşılıyor.

Semih'in beklentilere paralel baskı altında olduğunu gören ve bunun da performansını etkilediğini düşünen tecrübeli hoca, oyuncusuyla sık sık hem antrenman sahasında hem de sonrasında özel olarak toplantılar yapıyor.

19 yaşındaki futbolcuya maçlardaki aksiyonlarını anlatıp hangi pozisyonda neler yapması gerektiğini aktarıyor.

AYRILIĞA İZİN VERMEMİŞTİ

Solskjaer, Eyüpspor başta olmak üzere Süper Lig ekiplerinin kiralamak istediği Mustafa'nın ayrılığına izin vermemişti.

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