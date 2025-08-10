Solskjaer 4 ismin üstünü çizdi!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ederken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler şekilleniyor.
Bu kapsamda Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, gelecek sezonda kadroda düşünmediği ve transfere kaynak yaratılması için takımndan ayrılmasına sıcak baktığı 4 ismi belirledi.
Norveçli çalıştırıcının listesinde Al Musrati, Alex Oxlade Chamberlain, Salih Uçan ve Onana yer alıyor.
Serdal Adalı yönetiminin önümüzdeki günlerde bu isimlerin ayrılık çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.
