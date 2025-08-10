10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-343'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
2-041'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-042'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-1
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Solskjaer 4 ismin üstünü çizdi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmediği ve ayrılığına izin verdiği 4 ismi belirledi.

calendar 10 Ağustos 2025 09:39
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ederken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler şekilleniyor.

Bu kapsamda Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, gelecek sezonda kadroda düşünmediği ve transfere kaynak yaratılması için takımndan ayrılmasına sıcak baktığı 4 ismi belirledi.

Norveçli çalıştırıcının listesinde Al Musrati, Alex Oxlade Chamberlain, Salih Uçan ve Onana yer alıyor.

Serdal Adalı yönetiminin önümüzdeki günlerde bu isimlerin ayrılık çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
