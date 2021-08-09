Solbakken: 'Nelsson büyük bir yetenek'

Luyindama ve Marcao'nun performansından memnun olmayan Galatasaray, Victor Nelsson'un transferini bitirdi. Geçen sezon Aston Villa bu transfer döneminde ise Crystal Palace'ın gündemine gelen Victor Nelsson kariyerine Nordsjaelland'da orta saha oyuncusu olarak başladı. Kısa sürede stopere geçti. Orta saha özellikleri sayesinde geriden iyi top yapma gücüyle öne çıktı.



Kopenhag'a Nelsson'u aldıran şu anda Norveç Milli Takımı'nı çalıştıran Stale Solbakken genç stoper için, "Victor çok büyük bir yetenek ve uluslararası düzeyde seviyesini daha da yükseltmek için büyük bir potansiyele sahip... Genç yaşına rağmen büyük bir liderlik becerisine sahip. Hem oyunda hem de kulüp kültüründe sorumluluk alabilecek bir oyuncu" ifadelerini kullandı.



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Terim'in ilk tercihi olan Nelsson için 10 milyon euro talep eden Kopenhag pazarlıklar sonucunda 7 milyon euro'ya ikna edildi. 5 yıllık prensip anlaşmasına varılan 22 yaşındaki Danimarkalı stoperin menajeri Ivan Marco Benes sözleşmedeki son prosedürleri tamamlamak için yönetim tarafından İstanbul'a davet edildi. Nelsson da birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek takıma katılacak.



Geçen sezon Danimarka Ligi'nde Kopenhag formasıyla mücadele eden Victor Nelsson başarılı istatistikleriyle dikkat çekiyor. Nelsson ayrıca ligin en fazla uzaklaştırma (122) yapan oyuncusu olmayı da başardı.







