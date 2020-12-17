Slaven Bilic: 'Hayal kırıklığı yaşıyorum'

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic, West Bromwich'te görevinden alınmasının ardından açıklama yayımladı.



Hırvat teknik adam, Manchester City deplasmanından 1 puan koparmasının ardından sürpriz bir şekilde görevini kaybetmişti.



"BAŞIM DİK ŞEKİLDE AYRILDIM"



Deneyimli teknik adam açıklamasında; "Bu eşsiz kulübü çalıştırma şansı bulmaktan onur duydum. Ekibime ve kadromuza teşekkür ederim. Ayrılmam gerektiği için büyük hayal kırıklığı yaşadım. İlk sezonumuzda Championship'ten yükselebildiğimiz için gurur duyuyorum. Sonuç olarak işler istediğimiz gibi gitmediği için üzgünüm ama başım dik ve aklımda güzel anılarla buradan ayrılıyorum." yazdı.



52 yaşındaki Bilic, bu sezon takımıyla çıktığı 13 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi ve 7 puan topladı. Takım ligde 19. sırada yer alıyor.



