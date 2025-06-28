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Sivasspor'un yeni başkanı: Gökhan Karagöl

Gelecek sezon TFF 1.Lig'de mücadele edecek Sivasspor'un yeni başkanı belli oldu.

calendar 28 Haziran 2025 18:27 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2025 18:28
Haber: AA, Fotoğraf: sivasspor.org.tr
Sivasspor'un yeni başkanı: Gökhan Karagöl
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Sivasspor Kulübü Başkanlığına Gökhan Karagöl seçildi.

Sivasspor Kulübünün olağanüstü genel kurulu Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

Genel kurulda konuşan Karagöl, kulübün kuruluşundan itibaren emek harcayanlara teşekkür etti.


Kırmızı-beyazlı ekibin şanssız bir sezon geçirerek Süper Lig'e veda ettiğini anımsatan Karagöl, 10 gün önce yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla başkanlığa aday olduklarını açıkladıklarını hatırlattı.

Karagöl, projeleri hakkında bilgiler vererek, "Bu şehirde birlik ve beraberlik adına 'yiğit düştüğü yerden kalkar' deyip elimizi değil bütün vücudumuzu bu sorumluluğun altına koyduk." dedi.

- "Evimize geri dönmek için elimizden gelen gayreti gösterelim"

Birlik ve beraberlik içerisinde şehirdeki ve bütün dünyadaki Sivaslılara hak ettiği mutluluğu yaşatmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurgulayan Karagöl, şunları kaydetti:

"Kulübün mali yapısı, finansal disiplin ve borç yapısı bizim için olmazsa olmaz. Sürdürülebilir projeler, sabit gelirler, taşıma suyuyla değirmenin dönmediği maalesef Türk futbolunun ekonomik yapısının içerisinde daha güzel daha kalıcı sürdürülebilir projelerde hedeflerimiz arasında. İnsanların çok çabuk ulaşacağı 1 milyon 58 bin sms projesini de önümüzdeki günlerde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bizim için en önemli faktörlerden birisi 12. adam olarak görülen, bizim için 1. adam olan taraftarımız. Sivasspor'u seven, yürekten inanan ilk maçımızdan son maçımıza kadar bizleri destekleyecek olan taraftarımız bizim birinci adamımız olacak. Buradan Sivas'ın paydaşlarına sesleniyorum bizden desteğinizi esirgemeyin. Bu sene bütün tuşlara basmamız lazım ki sezon sonunda o kürsüye çıkıp hep beraber mutluluğu yaşayıp evimize geri dönmek için elimizden gelen gayreti gösterelim. Sizlerden isteğim bundan sonra da elinizden gelen desteği göstermeniz."

- "Güzel günlerimize tekrar dönelim"

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ise federasyondaki görevinden dolayı Sivasspor'u bırakmak zorunda kaldığını anımsattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten ayrılışının zamansız olduğuna vurgu yapan Otyakmaz, "Bunun sonucunda da maalesef kulübümüz küme düşmüş durumunda olduğundan dolayı kendimi biraz rahatsız hissediyorum." diye konuştu.

Bahattin Eken ve yönetiminin elinden gelen gayreti gösterdiğini aktaran Otyakmaz, şöyle konuştu:

"Bu ekonomik zorluklar içerisinde ancak çok da fazla destek göremediler. Çünkü yine maçlarımız çok az taraftarla oynandı. Hiçbir rakibe taraftar anlamında üstünlük kuramadık. Dolayısıyla işlerimiz kötü gitti. Gökhan başkan ve ekibi bu işlerinden altından kalkacak o yüzden vicdanım rahat. Lütfen yönetimden desteklerinizi esirgemeyin hep beraber destekleyelim ve güzel günlerimize tekrar dönelim."

Konuşmaların ardından tek listeyle gerçekleştirilen seçimlerde Gökhan Karagöl başkanlığa seçildi.

Genel kurula Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü ve delegeler katıldı.


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