Sivasspor'un yeni başkanı: Gökhan Karagöl

- "Evimize geri dönmek için elimizden gelen gayreti gösterelim"

- "Güzel günlerimize tekrar dönelim"

Sivasspor Kulübü Başkanlığına Gökhan Karagöl seçildi.Sivasspor Kulübünün olağanüstü genel kurulu Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.Genel kurulda konuşan Karagöl, kulübün kuruluşundan itibaren emek harcayanlara teşekkür etti.Kırmızı-beyazlı ekibin şanssız bir sezon geçirerek Süper Lig'e veda ettiğini anımsatan Karagöl, 10 gün önce yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla başkanlığa aday olduklarını açıkladıklarını hatırlattı.Karagöl, projeleri hakkında bilgiler vererek,dedi.Birlik ve beraberlik içerisinde şehirdeki ve bütün dünyadaki Sivaslılara hak ettiği mutluluğu yaşatmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurgulayan Karagöl, şunları kaydetti:TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ise federasyondaki görevinden dolayı Sivasspor'u bırakmak zorunda kaldığını anımsattı.Kırmızı-beyazlı kulüpten ayrılışının zamansız olduğuna vurgu yapan Otyakmaz,diye konuştu.Bahattin Eken ve yönetiminin elinden gelen gayreti gösterdiğini aktaran Otyakmaz, şöyle konuştu:Konuşmaların ardından tek listeyle gerçekleştirilen seçimlerde Gökhan Karagöl başkanlığa seçildi.Genel kurula Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü ve delegeler katıldı.