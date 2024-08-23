Sivasspor'un gizli kahramanları: Charisis ve Azizbek

Sivasspor'un orta sahasında Charisis ve Azizbek ikilisi, yeni sezonda önemli görevler üstleniyor.

, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Sivasspor'un gizli kahramanları: Charisis ve Azizbek
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23 Ağustos 2024 11:29
Sivasspor'da yeni sezonda orta sahada Charisis ve Azizbek ikilisi görevler yapmayı sürdürüyor.

Teknik Direktör Bülent Uygun'un, sisteminin önemli iki parçasının ligin ilk iki haftasında oynanan Trabzonspor ve Kayserispor müsabaka tempoları beğeni topladı. Maç içinde görünmeyen tüm işleri başarılı şekilde yapan ikilinin iyi oyunlarının her hafta üzerine artılar katarak devam etmesi bekleniyor.  İki oyuncunun, sahadaki göz alıcı hareketlerden ziyade takımın genel oyununa yaptığı katkıları teknik heyeti mutlu ediyor.  Teknik Direktör Bülent Uygun'un, bu ikiliye güvenmesi ikilinin iyi oyunlarına artılar katıyor.

Kaynak: sivasmemleket.com
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