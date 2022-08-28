Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Sivasspor'da zorlu maçın kamp kadrosu belli oldu.



SİVASSPOR'DA KİMLER BEŞİKTAŞ'A KARŞI YOK?



23 kişilik kafilede Samba Camara, Isaac Cofie ve Özkan Yiğiter yer almadı. Sivasspor'un Beşiktaş kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:



"Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Emre Satılmış, Murat Paluli, Robin Yalçın, Mehmet Albayrak, Aaron Appindangoye, Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Kader Keita, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Dia Saba, Hakan Arslan, Clinton N'Jie, Eren Şahin, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Leke James, Karol Angielski."



BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, saat 21.45'te Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.





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