Sivasspor sürprize izin vermedi

Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Gençlerbirliği karşılaştı. İki takımın da farklı hedefler ile çıktığı karşılaşmada kazanan taraf 2-0'lık skorla Sivasspor oldu. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Arouna Kone ve 67. dakikada Yatabare kaydetti.



Sivasspor aldığı bu galibiyetin ardından ligdeki puanını 60'a yükseltti; Gençlerbirliği ise 36'da kaldı. Sivasspor ligin son haftasında Göztepe ile deplasmanda; Gençlerbirliği ise kendi sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ortasında Appindangoye'nin kafa vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.



16. dakikada Fatih Aksoy'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın sert şutunu kaleci Nordfeldt güçlükle çeldi.



27. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ortasında Ramos ceza alanı içinde topla elle oynadı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.



29. dakikada kazanılan penaltıyı Kone ağlara gönderdi. 1-0



39. dakikada Candeias'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Stancu'nun ceza sahası içinde düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



50. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasında Uğur Çiftçi sol kanattan ceza alanına girdi. Pasında Emre Kılıç topu ağlara gönderdi. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



67. dakikada Erdoğan Yeşilyurt, topu sol kanattan ceza sahası içine taşıdı. Düzgün pasında topla buluşan Yatabare, topu kaleci Nordfeldt'in sağından ağlara gönderdi. 2-0



70. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Hakan Arslan topa dokunamadı.



82. dakikada Yatabare'nin pasında topla ceza sahası içinde buluşan Mert Hakan Yandaş, topu kalecinin altından ağlara gönderdi. Gol VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi.



Karşılaşma ev sahibi Sivasspor'un 2-0 üstünlüyle son erdi.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, İlker Takpak



Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Marcelo, Uğur Çiftçi, Emre Kılınç (Dk. 89 Fernando), Yatabare (Dk. 90 Yasin Öztekin), Mert Hakan Yandaş (Dk. 90 Armin), Fatih Aksoy (Dk. 60 Hakan Arslan), Cofie, Kone (Dk. 60 Erdoğan Yeşilyurt)



Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz (Dk. 89 Van Beijnen), Ramos, Polomat, Zargo Toure, Sessegnon (Dk. 63 Sami Gökhan Altıparmak), Candeias (Dk. 80 Mats Seuntjens), Soner Dikmen, Berat Özdemir, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 63 Rahmetullah), Stancu (Dk. 80 İlker Karakaş)



Goller: Dk. 29 Kone (Penaltıdan), Dk. 67 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)



Sarı kartlar: Dk. 54 Mert Hakan Yandaş, Dk. 60 Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor) Dk. 72 Polomat (Gençlerbirliği)



