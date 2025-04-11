Sivasspor, Süper Lig'de son 8 sezonun en kötü dönemini yaşıyor

Sezon O G B M A Y Av P 2017-2018 29 12 5 12 38 45 -7 41 2018-2019 29 9 8 12 41 45 -4 35 2019-2020 29 15 8 6 50 33 17 53 2020-2021 29 9 13 7 37 35 2 40 2021-2022 29 9 10 10 38 37 1 37 2022-2023 29 9 7 13 39 41 -2 34 2023-2024 29 9 11 9 35 39 -4 38 2024-2025 29 8 7 14 39 47 -8 31

Trendyol Süper Lig'de "ateş hattında" yer alan takımlar arasında yer alan Net Global Sivasspor, son 8 sezonun en kötü dönemini yaşıyor.Ligde oynadığı 29 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde eden Sivas temsilcisi, 31 puanla 16. sırada yer alıyor.Teknik direktör Bülent Uygun ile başlangıç yaptığı ligde 16 maçta 18 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, daha sonra görevi devralan Ömer Erdoğan ile de arzu ettiği başarıya ulaşamadı.Sivas ekibi, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın görev aldığı 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabildi.Sezonda üçüncü kez teknik direktörlük değişikliğine giden Sivasspor, takımda yıllarca görev yapan Rıza Çalımbay ile yeniden anlaştı.Net Global Sivasspor, Rıza Çalımbay yönetiminde ligin 27. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti, 28. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu.Ligin 29. haftasında iç sahada Adana Demirspor'u 5-1 yenen kırmızı-beyazlılar, 30. haftada ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.Sivas ekibi, Çalımbay döneminde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7 puan aldı.Ligde geride kalan maçlarda 1,6 puan ortalaması yakalayan Sivasspor, düşme hattında yer alıyor.2005-2006 sezonunda yükseldiği Süper Lig'e 2015-2016 sezonunda veda eden kırmızı-beyazlılar, o sezon 29 maçta 24 topladı.Sivasspor, 2016-2017 sezonunda Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak yeniden Süper Lig'e yükseldi.Sivas ekibinin son 8 sezondaki ilk 29 maçlık performansı şöyle:Kırmızı-beyazlılar ligde kalan 7 haftada final niteliğinde maçlar oynayacak.Zorlu periyotta ilk sınavını ligin 31. haftasında pazar günü 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da Fenerbahçe'ye karşı verecek Sivas temsilcisi, 32. haftada Kasımpaşa deplasmanda karşılaşacak.Sahasında 33. haftada Onvo Antalyaspor, 35. haftada Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek Sivasspor, 34. haftada Galatasaray, 36. haftada Reeder Samsunspor ve 38. haftada Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.