Sivasspor, Süper Lig'de Eyüpspor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Net Global Sivasspor, evinde İkas Eyüpspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Süper Lig'de Eyüpspor'u konuk edecek
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23 Ağustos 2024 12:07
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında cumartesi günü sahasında İkas Eyüpspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Uğur Çitçi kırmızı kart cezası, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş sakatlıkları nedeniyle Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek.

 

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