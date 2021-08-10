Sivasspor - Dinamo Batum maçı biletleri satışta

Sivasspor ile Dinamo Batum arasında oynanacak maçının biletleri satışa sunuldu

Haber; AA
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Sivasspor - Dinamo Batum maçı biletleri satışta
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10 Ağustos 2021 14:27
Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının biletleri satışa çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deplasmanda Sivasspor'un 2-1 galibiyetiyle son eren maçın rövanşı 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda yapılacak.

Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağı maçın biletleri, Buruciye Medresesi bahçesinde ve Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı güney kale arkasında bulunan Passolig noktasında satışa sunuldu.

Sivasspor-Dinamo Batum maçının bilet fiyatları 25 ile 70 lira arasında belirlendi.


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