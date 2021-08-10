Sivasspor - Dinamo Batum maçı biletleri satışta

Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının biletleri satışa çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deplasmanda Sivasspor'un 2-1 galibiyetiyle son eren maçın rövanşı 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda yapılacak.
Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağı maçın biletleri, Buruciye Medresesi bahçesinde ve Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı güney kale arkasında bulunan Passolig noktasında satışa sunuldu.
Sivasspor-Dinamo Batum maçının bilet fiyatları 25 ile 70 lira arasında belirlendi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deplasmanda Sivasspor'un 2-1 galibiyetiyle son eren maçın rövanşı 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda yapılacak.
Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağı maçın biletleri, Buruciye Medresesi bahçesinde ve Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı güney kale arkasında bulunan Passolig noktasında satışa sunuldu.
Sivasspor-Dinamo Batum maçının bilet fiyatları 25 ile 70 lira arasında belirlendi.