Sivasspor'dan Avrupa'ya hüzünlü veda

UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu rövanş maçında Danimarka takımı Kopenhag ile temsilcimiz Sivasspor karşı karşıya geldi. Parken'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Kopenhag, 5-0'lık skorla kazandı.



Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Stage, 39. dakikada Daramy, 57. dakikada Lerager, 62. dakikada Biel ve 76. dakikada Hojlund attı.



İlk maçı 2-1 kaybeden Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Sivasspor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında bulunan Kayode'nin kafa vuruşuyla kaleye doğru gönderdiği topu kaleci Grabara uzaklaştırdı. Ardından gelişen pozisyonda ceza sahası dışında bulunan Hakan Arslan'ın gelişine vuruşunda, top kalecide kaldı.

20. dakikada Kopenhag'ın geliştirdiği atakta Daramy ceza sahası dışında Diks'i topla buluşturdu. Diks'in topla buluştuktan sonra attığı sert şut, yan direkten döndü.

24. dakikada Kopenhag'ın kazandığı serbest vuruşu kullanan Pep Biel'in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Stage, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

39. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Sol tarafta topla buluştuktan sonra ceza sahasına giren Daramy'nin şutunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 2-0.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...



