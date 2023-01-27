Sivasspor'da yeni transfer Saiz, sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor'un yeni transferi Samu Saiz, sağlık kontrolünden geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da yeni transfer Saiz, sağlık kontrolünden geçti
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27 Ocak 2023 22:14
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Samu Saiz, sağlık kontrolünden geçti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol sol kanat oyuncusu Samu Saiz'in, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan Saiz, ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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