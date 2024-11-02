Sivasspor'da sakatlık şoku!

Sivasspor'un santraforu Rey Manaj, sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkartıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da sakatlık şoku!
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02 Kasım 2024 12:12
Net Global Sivasspor'da sakatlanan golcü oyuncu Rey Manaj'ın, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün oynanacak Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkartıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile oynadığı maçın son bölümünde sakatlanan Rey Manaj'a gerçekleştirilen kontrollerde, adalesinde yırtık tespit edildi.

Rey Manaj'ın yanı sıra sakatlığı devam eden orta saha oyuncusu Alex Pritchard ve kaleci Hüseyin Arslan da 2 Kasım Cumartesi (bugün) oynanacak Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacak.

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