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Sivasspor'da Nikolic ayrıldı!

Sivasspor, Djordje Nikolic ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini duyurdu.

calendar 28 Temmuz 2025 22:40
Haber: AA, Fotoğraf: sivasspor.org.tr
Sivasspor'da Nikolic ayrıldı!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Djordje Nikolic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "A takım kalecilerimizden Djordje Nikolic ile sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla sona erdirilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Sırp eldiven, 2023-2024 sezonunun devre arasında Macar ekibi Ujpest'ten Sivasspor'a transfer olmuştu.

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