Sivasspor'da Hatay maçı öncesi 3 eksik

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da Hatay maçı öncesi 3 eksik
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16 Şubat 2024 13:01
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Mersin Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Ligde geride kalan haftalarda 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 33 puan topladı.

Sivasspor'da sarı kart cezalısı İbrahim Akdağ, ülkesinin milli takımında bulunan Ahmed Musa ile sakatlığı süren Roman Kvet, yarınki karşılaşmada yer alamayacak.

Defansta görev yapan Caner Osmanpaşa ise yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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