Sivasspor: 'Bize sahip çıkın'

Süper Lig'in 27'nci haftasında Sivasspor'un, Göztepe'yi 3-1 yendiği maçın ardından Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Maçta talihsiz anlar yaşadıklarını belirten Kurbanoğlu, "Belki de ligin en şanssız maçını yaptık. İki oyuncumuz ağır bir sakatlık geçirdi ve ambulansla götürüldü. İki oyuncu da önemli oyuncumuz ama disiplinli oynamanın karşılığını aldık. Maç kazanıp sevinecek bir pozisyonumuz yok. Biz bundan sonra her maçı disiplini artırmaya ve final niteliğinde görmeye ihtiyacımız var, buna mecburuz. Biz bundan sonra bütün maçları bu şekilde göreceğiz. Bu takım ligde hak ettiği yere gelecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz hangi takımların ne tür destekler aldığını çok iyi biliyoruz. Bizim her şeyden önce sahibimiz taraftardır. Taraftarımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Buraya Rıza hocamızın da etkisiyle gelerek bir maç taraftar eliyle nasıl alınır, bunun örneğini taraftarımız göstermiş oldu. Bundan sonra bu sayı her maç artarak devam edecek ve statta hiçbir koltuk kalmayacak şekilde taraftarımızın bizi desteklemesini rica ediyorum. Biz bizim standardımızda birçok takımın nerelerde ne tür destekler aldığını çok iyi biliyoruz. Bu konuda bizim tek desteğimiz Sivasspor ve Sivasspor sevenlerdir. Sivasspor sadece Sivaslılar için bir futbol kulübü değildir. Sivasspor şehrin en büyük marka değeri, en kıymetlisidir. Şehrin Türkiye platformundaki yüzüdür. Türkiye'deki 7 milyon Sivaslı'nın bugün Sivasspor'a vefa borcunu ödeme günüdür. Bugün Sivasspor'a maddi ve manevi destek günüdür. Sivasspor'a destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.



Maçta sakatlanan Rey Manaj ve Simic'in hastanede durumunun takip edildiğini belirten Kurbanoğlu, durumlarının iyi olduğunu söyledi.