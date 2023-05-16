Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Sivasspor'a üç kötü haber birden geldi.



Rıza Çalımbay'ın ekibinde Dimitris Goutas, Kasımpaşa karşılaşmasının 21. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.



Sivasspor'da Goutas'ın ardından Fredrik Ulvestad da 45. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.



Maçın 90+2. dakikasında Erdoğan Yeşilyurt gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen bir diğer isim oldu.



Üç futbolcu, ligin 35. haftasındaki Galatasaray karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.



Öte yandan Mustapha Yatabare kırmızı kart cezalısı olduğu için Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.



