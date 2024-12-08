Sivas'ta zemin maça engel olmayacak

Sivasspor - Galatasaray maçı öncesi zeminin durumu merakla bekleniyordu.
Sivas'ta saat 16.00'da başlayacak maç öncesi hava tahminlerinde kar yağışı beklenmiyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde yoğun kar yağışının olduğu kentte 2 gündür kar yağışı olmadı.
Sivas'ta saat 16.00'da başlayacak maç öncesi hava tahminlerinde kar yağışı beklenmiyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde yoğun kar yağışının olduğu kentte 2 gündür kar yağışı olmadı.
Maç saatinde de 3 derece ve parçalı bulut bir hava bekleniyor. Yerden ısıtmalı zemin sayesinde 4 Eylül Stadı'nda da bir problem bulunmuyor.