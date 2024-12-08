Sivas'ta zemin maça engel olmayacak

Sivas'ta saat 16.00'da başlayacak Galatasaray öncesi hava tahminlerinde kar yağışı beklenmiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Sivas'ta zemin maça engel olmayacak
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08 Aralık 2024 11:10
Son güncelleme 08 Aralık 2024 11:11
Sivasspor - Galatasaray maçı öncesi zeminin durumu merakla bekleniyordu.

Sivas'ta saat 16.00'da başlayacak maç öncesi hava tahminlerinde kar yağışı beklenmiyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde yoğun kar yağışının olduğu kentte 2 gündür kar yağışı olmadı.

Maç saatinde de 3 derece ve parçalı bulut bir hava bekleniyor. Yerden ısıtmalı zemin sayesinde 4 Eylül Stadı'nda da bir problem bulunmuyor.

 
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