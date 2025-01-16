Sinan Kaloğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sinan Kaloğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
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16 Ocak 2025 16:30
Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaloğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Haber" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Masumiyet" adlı fotoğrafına oy veren Kaloğlu, "Günlük hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi", "Spor" kategorisinde de Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" başlıklı karesinden yana tercihini kullandı.

Kaloğlu, seçkide bulunan fotoğrafların çok etkili olduğunu söyledi.

Fotoğrafları incelerken farklı duygular hissettiğini belirten Kaloğlu, "Bizi hem mutlu eden hem de duygulandıran fotoğraflar gördük. Tüm fotoğraflar harikaydı. Fotoğrafları çeken tüm emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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