Simon Banza: "Trabzonspor taraftarından özür diliyorum"

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu oyuncusu Simon Banza, deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Simon Banza: 'Trabzonspor taraftarından özür diliyorum'
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04 Ocak 2025 23:02
Son güncelleme 04 Ocak 2025 23:06
Trabzonspor'un santrforu Simon Banza, konuk oldukları Samsunspor'a 2-1 yenildikleri mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. 

Karşılaşmayı değerlendiren 28 yaşındaki golcü, "Trabzonspor tarafından özür diliyorum çünkü bize olan desteklerini hiç esirgemediler. Buraya kazanmak için gelmiştik. İlk yarı kötüydü ama sonra beraberliği yakaladık. Bu maç bizim adımıza büyük bir hayal kırıklığı. Bu şekilde gol yemememiz lazım. Bunun üzerine çalışacağız. Pes etmeyeceğiz. Trabzonspor, çok büyük bir takım. Bundan ders çıkartıp daha iyi olmamız gerekiyor. Trabzonspor formasını temsil ettiğimizin farkında olmalıyız. Çok daha iyi şeyler yapmak zorundayız. Bizim için kötü bir gün oldu ama kafamızı kaldırıp çalışmaya devam etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.
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