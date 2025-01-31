Simao'dan yıllar sonra Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın eski futbolcusu, Benfica Sportif Direktörü Simao Sabrosa, Siyah-Beyazlılar ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Simao'dan yıllar sonra Beşiktaş açıklaması
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31 Ocak 2025 14:59
Beşiktaş'ın eski futbolcusu, Benfica Sportif Direktörü Simao Sabrosa, Siyah-Beyazlılar ile ilgili açıklamalar yaptı.

Simao Sabrosa, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Beşiktaş'ı takip ediyorum. Rafa ve Mario, benim çok yakın arkadaşlarım. Beşiktaş'ı destekliyorum ve çok seviyorum. Başkan Serdal Adalı'ya da bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'TA 70 MAÇ OYNADI

2010-11 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a gelen Simao Sabrosa, ilk sezonunda 28 maçta forma giyerken 8 gol attı, 6 asist yaptı. Portekizli futbolcu siyah beyazlı takımdaki ikinci sezonunda ise 42 karşılaşmada 5 gol, 7 asistle oynadı. Simao toplam 70 maçta siyah beyazlı formayı giydi.

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