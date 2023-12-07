NBA başkanı Adam Silver, Golden State Warriors'ın tecrübeli oyuncusu Chris Paul ile NBA hakemi Scott Foster arasındaki rekabete ilişkin düşüncelerini paylaştı.



NBA'deki en uzun süren aktif rekabetle ilgili Silver, Paul ve Foster'ın işlerini başarıyla yaptıkları takdirde, sahada bir arada var olabileceğinden endişe duymadığını belirtti.



Justin Termine ve Eddie Johnson'la birlikte SiriusXM NBA Radyosuna çıkan Silver, durumla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Scott, NBA'in en saygın hakemlerinden biri. Final maçlarımızda hakemlik yapabilmesinin sebebi de bu. Tabii ki Chris'in başarılarını da anlatmaya gerek yok.



Bunu halletmeye çalıştığımız yöntem şuydu; İkisiyle de konuşup profesyonel olmalarını beklediğimizi söylemiştik. 'Aranızdaki husumet ne olursa olsun, arkadaş olmanıza gerek yok fakat ikiniz de çıkıp işinizi yapmak zorundasınız' demiştik."



Paul-Foster çekişmesindeki son olay, 22 Kasım'da Paul'un Phoenix Suns'a karşı oynanan karşılaşmada Foster'ın sahada kendisine bir şey söylerken iki teknik faul vererek oyundan atılmasıyla gerçekleşmişti.





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