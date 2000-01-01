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Silver: "Bence bubble oldukça iyi gidiyor, doğru yoldayız"

NBA başkanı Adam Silver, Orlando'daki NBA bubble'ına ilk ziyaretini yapmaya hazırlanırken, genel durum hakkında ne hissettiğini anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA başkanı Adam Silver, Orlando'daki NBA bubble'ına ilk ziyaretini yapmaya hazırlanırken, genel durum hakkında ne hissettiğini anlattı.

Silver ilk olarak oyuncular için takdirini şu şekilde dile getirdi:

"Bu durum, oyuncularımızdan önemli bir fedakarlık gerektirdi."

Silver daha sonra bu deneyin başarılı olması için, gidilmesi gereken uzun bir yol olduğunu kabul etti:

"Benim açımdan, çok iyi gidiyor ve doğru yolda olduğumuz konusunda iyimserim. Ama aynı zamanda yaptığımızın daha önce yapılmadığını da biliyorum ve rekabet de daha yeni başlıyor. Gerçek test, oyuncular geliyorken, maskesiz ve fiziksel mesafesiz basketbol oynarken gelecek. "

Sezon Perşembe günü resmen başlayacak ve Silver, bubble'a ilk yolculuğunu yapacak. Herhangi bir özel muamele görmeyecek olan Silver, bubble'a girmesine izin verilmeden önce herkesin yaşadığı aynı süreçten geçmek durumunda olacak.


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