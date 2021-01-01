Silas: "Wall oynayacak forma girerse, oynar!"

Houston Rockets koçu Stephen Silas, John Wall'un Rockets kadrosuna geri dönmek için kendisi ve genel menajer Rafael Stone ile görüştüğünü söyledi.



Silas, eski All-Star oyuncu hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Rafael ve ben, John ile görüştük ve o da oynamak ve bunun için çalışmak istediğini belirtti, yani şu anda kendisini parkelere geri döndürme ve forma sokma aşamasındayız. Bir sürü bire bir antrenmanı yapıyordu ama tam sahada veya takımla bir antrenmanı olmamıştı.



Şu anda süreci biraz hızlandırma zamanı. Bu muhtemelen birkaç hafta sürecektir. Görüşmelerimize devam edeceğiz ve nasıl olacağını belirlemeye çalışacağız."



"ŞU ANDA FORMA SOKMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Sezondan önce Wall, Houston'ın bir takas ararken kendisini kadro dışında bırakma planını kabul etmiş, ancak o zamandan beri tekrar oynamak için doğrudan Stone'a ve sosyal medyaya mesajlar vermeye başlamıştı:



"Bu da konuşacağımız konulardan biri. Bir önceki görüşmemizde, bir NBA maçında oynayabileceği seviyeye gelmesi üzerine odaklanmıştık. Şu anda formu harika.



İşi konusunda oldukça titiz biri ve her zaman da pozitifti. Ama maç formu konusunda, oyuncularımız antrenman kampında bulunmuş ve idmanlar yapmışlardı. O bunların hiçbirini yapmadı. Şu anda asıl mesele, onu o noktaya getirmek."



"OYNAYABİLİRSE, OYNAYACAK"



Silas, ek hususlar olsa da, asıl hedefin Wall'un oynamaya hazır olmasını sağlamak olacağını sözlerine ekledi:



"Evet, eğer oynayabilirse. Bunun herkese faydası dokunmalı. Yalnızca toplanıp konuşmak ve oynamaya hazırlanmaktan daha fazlası var. Henüz başlangıç aşamasındayız."



