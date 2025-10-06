Portland Trail Blazers guardı Shaedon Sharpe, NBA muhabiri Jake Fischer'ın haberine göre 100 milyon doları aşan bir sözleşme uzatmasına imza atmaya hazırlanıyor.22 yaşındaki Sharpe, dört yıllık 27,3 milyon dolarlık çaylak sözleşmesinin son yılına girerken, Portland'ın yeniden yapılanma sürecinin temel taşlarından biri haline geldi.Fischer'ın The Stein Line için aktardığı bilgilere göre Portland, başlangıçta Sharpe'a dört yıl ve 90 milyon dolar değerinde bir teklif sundu.Kaynaklar, nihai anlaşmanın Josh Giddey'nin kontratına benzer biçimde dört yıl ve 100 milyon dolar civarında — hatta biraz daha yüksek bir rakama ulaşabileceğini belirtiyor.Sharpe, 2022'de NBA'e adım attığından bu yana istikrarlı bir şekilde gelişim gösterdi. Geçtiğimiz sezon 72 maçta 31,3 dakika ortalamayla 18,5 sayı, 4,5 ribaund ve 2,8 asist üretti.Kariyerinin ilk döneminde şut ritminde istikrarsızlık yaşayan genç oyuncu, başantrenör Chauncey Billups yönetiminde güvenilir bir hücum silahına dönüştü.Analistler, Sharpe'ın potansiyel All-Star seviyesine ulaşabilecek tavanı nedeniyle, yüksek maliyetine rağmen uzun vadeli yatırım yapılması gereken bir oyuncu olduğunu vurguluyor.