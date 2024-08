NBA efsanesi Shaquille O'Neal, 1994 ABD Milli takımının 1992'deki efsanevi Dream Team kadrosunu "kolayca" yenebileceğini söyledi.



Shaq, kendi podcast'i 'The BIG podcast'te, 90'lı yılların Olimpiyatları sırasında yaşadığı deneyimleri ayrıntılı olarak anlattı.



Efsanevi 1992 Dream Team'ine alınmamış olan O'Neal, 1994'te ve 1996'da katıldığı kadroların orijinal takımı "yok edeceğini" iddia etti:



"Dream Team II'de vardım ama o Dünya Kupası maçlarıydı. 92 takımına giremediğim için beni yatıştırmak adına '94'teki takıma koymak istediler. Sonra beni Dream Team III'e de koydular.



Şaka gibiydi. Çok kolaydı ama artık o kadar kolay değil. Avrupalı oyuncularla aramızdaki makas giderek daralmış durumda. Dream Team II, Dream Team I'i öldürürdü. '94'teki kadro Dream Team II oluyor ve bizler de Jordan'ı kolayca yenebilirdik."



Orijinal Dream Team, 1992'de efsanevi ve yetenekli oyuncularıyla katıldığı Barselona Olimpiyatları'nda dünya çapında ün kazanmıştı. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird ve Charles Barkley gibi ikonik isimlerle, kadro neredeye her pozisyonda Hall of Fame yıldızlarla donatılmış ve turnuvada namağlup bir şekilde altın madalyayı kazanarak, basketbolun globalleşmesinde büyük rol oynamıştı.



Shaq, kolejden yeni mezun bir çaylak olarak Dream Team'de yer alması beklenen oyunculardan biri olsa da, kendisinin yerine bir başka kolej oyuncusu Christian Laettner'da karar kılınmıştı.



Ancak iki yıl sonra Shaq, ABD'nin kendisinin yanı sıra Derrick Coleman, Joe Dumars, Kevin Johnson, Larry Johnson, Shawn Kemp, Dan Majerle, Reggie Miller, Alonzo Mourning, Mark Price, Steve Smith ve Dominique Wilkins gibi efsanelerle birlikte kazanacağı FIBA Dünya Kupası'na katılmaya davet edilen ilk oyunculardan biri olmuştu.



O'Neal bu turnuvada ortalama 18 sayı ve 8,5 ribaund üretmiş ve takımla 8-0'lık namağlup bir maratonda harika bir performans sergilemişti.





