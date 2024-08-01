Shane Larkin tasarladığı basketbol sahasının açılışını yaptı

Shane Larkin'in katkıda bulunduğu halı desenli basketbol sahası Caddebostan'da açıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Shane Larkin tasarladığı basketbol sahasının açılışını yaptı
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01 Ağustos 2024 13:59
Son güncelleme 01 Ağustos 2024 14:24
Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in tasarımına katkı verdiği "halı" desenli basketbol sahasının açılışı gerçekleştirildi.

Caddebostan'da yenilenen sahanın açılışına, Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan da katıldı.

Larkin, proje hakkında, "Harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. İstanbul'da geçirdiğim zaman boyunca, bu şehrin ve Türkiye'nin kültürüyle derin bir bağ kurdum. Bu basketbol sahası, sadece spor yapmak için bir alan olmanın ötesinde, kültürlerin bir araya gelmesi, İstanbul'da görülecek yerler listesinin bir parçası, gençlerin bir arada spor yapabilmesi ve birbirinden ilham alması için bir merkez olacak. İstanbul halkının burada keyifli vakit geçirmesini ve gençlerin basketbol oynarken yaşadıkları eşsiz deneyimleri görebilmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.







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