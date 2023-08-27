Shakhtar Donetsk'ten Tete talebi: 12 milyon euro

Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Brezilyalı kanat oyuncusu Tete için eski kulübü Shakhtar Donetsk'ten çarpıcı bir talep geldi.
12 MİLYON EURO İSTEDİLER
FIFA'nın geçici lisans verdiği Sambacı, Şampiyonlar Ligi play-off maçında Molde karşısında sahaya bile çıktı. Ancak Shakhtar'ın oyuncunun peşini bırakmaya niyeti yok. FIFA'ya başvuran Ukrayna ekibi, Tete'nin transferi için 12 milyon euro tazminat talep etti.
FIFA'nın bu konu hakkında ne karar alacağı bilinmezken, oyuncunun resmi maçlarda Galatasaray formasına engel bir durum bulunmuyor.
12 MİLYON EURO İSTEDİLER
FIFA'nın geçici lisans verdiği Sambacı, Şampiyonlar Ligi play-off maçında Molde karşısında sahaya bile çıktı. Ancak Shakhtar'ın oyuncunun peşini bırakmaya niyeti yok. FIFA'ya başvuran Ukrayna ekibi, Tete'nin transferi için 12 milyon euro tazminat talep etti.
FIFA'nın bu konu hakkında ne karar alacağı bilinmezken, oyuncunun resmi maçlarda Galatasaray formasına engel bir durum bulunmuyor.