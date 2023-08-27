Shakhtar Donetsk'ten Tete talebi: 12 milyon euro

bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Brezilyalı kanat oyuncusuiçin eski kulübüçarpıcı bir talep geldi.FIFA'nın geçici lisans verdiği Sambacı, Şampiyonlar Ligi play-off maçında Molde karşısında sahaya bile çıktı. Ancak Shakhtar'ın oyuncunun peşini bırakmaya niyeti yok. FIFA'ya başvuran Ukrayna ekibi, Tete'nin transferi içintazminat talep etti.FIFA'nın bu konu hakkında ne karar alacağı bilinmezken, oyuncunun resmi maçlarda Galatasaray formasına engel bir durum bulunmuyor.