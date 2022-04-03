Shakhtar, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarını duyurdu!

Shakhtar Donetsk Futbol Direktörü Darijo Srna, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacaklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Shakhtar, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarını duyurdu!
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03 Nisan 2022 20:53
Shakhtar Donetsk Futbol Direktörü Darijo Srna, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile hazırlık maçları oynayacaklarını açıkladı.

Darijo Srna, "Avrupa'da dostluk maçları yapmak için UEFA'dan izin aldık. Buna dayanarak tüm futbolcularımız vizelerini aldılar. 3 gün içinde yola çıkacağız ve teknik heyetimiz de dahil olmak üzere İstanbul'a gideceğiz. Ne yazık ki, Brezilyalı oyuncularımız bizimle olamayacaklar. Çoğu gelmeyi reddediyor. Belki Marlon ve Ismaily bizimle olacak." dedi.

Hırvat futbol adamı, "13 Nisan'da Beşiktaş, 19 Nisan'da Fenerbahçe ile oynayacağız. Bu maçlardan elde edeceğimiz tüm parayı Ukraynalılara, savaş mağduru çocuklara bağışlayacağız. Şu anda yapabileceğimiz en önemli şey bu. Kulüp Başkanı Rinat Akhmetov'un dediği gibi, Ukrayna'nın yeniden inşası, iyileşmesi ve güçlü, müreffeh ülke olabilmesi için tüm gücümüzü, paramızı harcadağız." ifadelerini kullandı.

Srna, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra Sevilla, Hajduk Split, PSG ve Lazio ile de hazırlık maçları oynayacaklarını duyurdu.

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