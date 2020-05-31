Shakhtar, adım adım şampiyonluğa yürüyor!

Ukrayna Premier Lig Şampiyonluk Grubu'nda 24. hafta mücadelesinde Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev'i 3-1 mağlup etti ve 1 maç aradan sonra kazandı.

Haber; Sporx.com
Shakhtar, adım adım şampiyonluğa yürüyor!
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31 Mayıs 2020 19:02
Ukrayna Premier Lig Şampiyonluk Grubu'nda 24. hafta karşılaşmasında Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi.

NSC Olimpiyat Stadyumu'nda seyircisiz olarak oynanan ve koronavirüs nedeniyle verilen ara sonrası Ukrayna'da oynanan ilk maçı Shakhtar Donetsk, 3-1 kazandı.

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 39. ve 67. dakikalarda Marlos ve 74. dakikada Marcos Antonio kaydetti. Dinamo Kiev'in tek golünü ise 38. dakikada Vitaliy Buyalskiy attı.

Ligde 1 maç aradan sonra galibiyet alan Shakhtar Donetsk, puanını 62'ye yükseltti ve en yakın rakibi Zorya ile arasındaki puan farkını 16'ya yükseltere 1. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Üst üste 2. maçından da galibiyet çıkaramayan Dinamo Kiev ise 46 puanla 4. sırada yer aldı.

Shakhtar Donetsk, gelecek hafta Desna ile karşı karşıya gelecek. Dinamo Kiev ise Oleksandriya takımıyla mücadele edecek.

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