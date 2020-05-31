Shakhtar, adım adım şampiyonluğa yürüyor!

Ukrayna Premier Lig Şampiyonluk Grubu'nda 24. hafta karşılaşmasındailekarşı karşıya geldi.NSC Olimpiyat Stadyumu'nda seyircisiz olarak oynanan ve koronavirüs nedeniyle verilen ara sonrası Ukrayna'da oynanan ilk maçı, 3-1 kazandı.galibiyeti getiren golleri 39. ve 67. dakikalardave 74. dakikadakaydetti.tek golünü ise 38. dakikadaattı.Ligde 1 maç aradan sonra galibiyet alan, puanını 62'ye yükseltti ve en yakın rakibiile arasındaki puan farkını 16'ya yükseltere 1. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Üst üste 2. maçından da galibiyet çıkaramayanise 46 puanla 4. sırada yer aldı., gelecek haftaile karşı karşıya gelecek.isetakımıyla mücadele edecek.