Servet Çetin'den Kerem yorumu: 'F.Bahçe'ye katkı yapar'

Eski milli takım oyuncusu Servet Çetin, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olma gündemi hakkımda HT Spor'a değerlendirmelerde bulundu.
"FUTBOLCULAR FORMAYA LAYIK OLMALI"
Oyuncuların giydiği formanın hakkını vermesi gerektiğini belirten Servet Çetin, "Ben oldum olası zaten o tarz insan olmadım. Tabii ki insanlar genelde özgürler ama oyuncuların tercihleri konusunda ben sürekli kulüpçü olmadım. Oyuncular profesyonel olmalıdır. Rıza Çalımbay gibi, Bülent Korkmaz gibi futbol hayatı bitene kadar aynı kulüpte oynayanlara anlam verebiliyorum ama farklı farklı kulüplerde oynayıp büyük takımlara gelen oyuncuların bir takıma bağlı kalmalarını doğru bulmuyorum. Ben futbolculuk kariyerimde hangi takımın formasını giydiysem, en iyi şekilde layık olmaya çalıştım. Ben, futbolcuların genelde böyle olmasını istiyorum. dedi.
"OYUNCULAR KENDİ İŞLERİNE BAKSIN"
Oyuncuların kendi işine bakmasını söyleyen Çetin, "Camialara bakacak olursanız, camialar da oyunculara karşı vefasız olabiliyor. O yüzden oyuncuların kendi işlerine bakması lazım. Hangi kulüpte oynarlarsa oynasınlar, o formanın hakkını vermeleri gerek. Bunları yapmayan oyuncular, futbol hayatları bittikten sonra böyle yapmadıkları için pişman olacaklar." şeklinde konuştu.
"İYİ MÜCADELE EDERSE, TARAFTAR BAĞRINA BASAR"
Eski milli oyuncu, taraftarların Kerem Aktürkoğlu'nu bağrına basacaklarını ifade ederek, "Kerem'in Galatasaray'dan ayrılmasındaki en büyük etken aldığı tepkiler ve az süre alması oldu. Fenerbahçe teklif yapacaksa, gelip en iyi şekilde Fenerbahçe formasını taşımalı. Keza benim de başıma geldi; ben Galatasaray'a geldiğimde tepkiler gördüm ama gösterdiğim iyi mücadele sayesinde beni kısa sürede sahiplendiler. Kerem de Fenerbahçe'ye geldiğinde iyi bir şekilde mücadele ederse, taraftarlar ne olursa olsun onu bağrına basar.İnşallah Kerem bu tepkilerden etkilenip transferden vazgeçmez. Sadece sahaya odaklanmalı, sadece işini layığıyla yapmalı. Geldiği takım da onu sahiplenir. O yüzden profesyonelce bakıp, kendisini hem maddi hem manevi anlamda hazır hissetmeli." yorumunda bulundu.
"KEREM'İN ÖZGÜVENLİ OLMASI LAZIM"
Kerem'in özgüvenini kaybetmemesi gerektiğini belirterek, "Galatasaray döneminde aldığı tepkilerden dolayı özgüvenini kaybetmiş gibi duruyordu. Kerem, geldiği zaman özgüvenli olması lazım. Oyuncunun kalitesi Fenerbahçe için fazlasıyla yeterli. Eğer Fenerbahçe alabilirse, Kerem çok büyük işler yapabilir çünkü Fenerbahçe'nin en büyük eksiklerinden biri çabuk oyuncuydu. Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin bu eksikliğini giderebilir. Kerem'in tek dikkat edeceği şey, özgüvenini kaybetmemesi. Zaten geldiğinde kısa sürede Fenerbahçe'ye adapte olursa, taraftar da onu bağrına basar. Kerem kısa sürede gollerini atar, gönülleri kazanır." açıklamalarında bulundu.
"FENERBAHÇE İÇİN YARARLI"
Fenerbahçe için iyi bir transfer olduğunu açıklayan Çetin, "Kerem Aktürkoğlu, savunma arkasına koşu atan, savunmayı zorlayan ve şut çeken bir oyuncu. Her takımın faydalanabileceği özelliklere sahip. Bu yüzden Fenerbahçe'ye yararlı bir transfer olur." değerlendirmesinde bulundu.
"CAMİALAR VEFASIZ"
Camiaların vefasız olduğunu söyleyen teknik adam, "Camiasız kalınacak bir durum yok. Camiaların da çok vefalı olduğunu düşünmüyorum. Geçmişte takımları için çok şey yapan oyuncular vardı ama jübile maçları bile yapılmadı. Futboldan sonra futbolcu için hayat başlıyor. Futbol bittikten sonra oyuncunun yanında kimse olmuyor. Eğer maddi anlamda bir şeyler kazanıp hayatlarını kurtardılarsa, yanlarına kâr kalır. Oyuncuların bu işleri profesyonelce değerlendirmesi lazım." dedi ve sözlerini tamamladı.
"FUTBOLCULAR FORMAYA LAYIK OLMALI"
Oyuncuların giydiği formanın hakkını vermesi gerektiğini belirten Servet Çetin, "Ben oldum olası zaten o tarz insan olmadım. Tabii ki insanlar genelde özgürler ama oyuncuların tercihleri konusunda ben sürekli kulüpçü olmadım. Oyuncular profesyonel olmalıdır. Rıza Çalımbay gibi, Bülent Korkmaz gibi futbol hayatı bitene kadar aynı kulüpte oynayanlara anlam verebiliyorum ama farklı farklı kulüplerde oynayıp büyük takımlara gelen oyuncuların bir takıma bağlı kalmalarını doğru bulmuyorum. Ben futbolculuk kariyerimde hangi takımın formasını giydiysem, en iyi şekilde layık olmaya çalıştım. Ben, futbolcuların genelde böyle olmasını istiyorum. dedi.
"OYUNCULAR KENDİ İŞLERİNE BAKSIN"
Oyuncuların kendi işine bakmasını söyleyen Çetin, "Camialara bakacak olursanız, camialar da oyunculara karşı vefasız olabiliyor. O yüzden oyuncuların kendi işlerine bakması lazım. Hangi kulüpte oynarlarsa oynasınlar, o formanın hakkını vermeleri gerek. Bunları yapmayan oyuncular, futbol hayatları bittikten sonra böyle yapmadıkları için pişman olacaklar." şeklinde konuştu.
"İYİ MÜCADELE EDERSE, TARAFTAR BAĞRINA BASAR"
Eski milli oyuncu, taraftarların Kerem Aktürkoğlu'nu bağrına basacaklarını ifade ederek, "Kerem'in Galatasaray'dan ayrılmasındaki en büyük etken aldığı tepkiler ve az süre alması oldu. Fenerbahçe teklif yapacaksa, gelip en iyi şekilde Fenerbahçe formasını taşımalı. Keza benim de başıma geldi; ben Galatasaray'a geldiğimde tepkiler gördüm ama gösterdiğim iyi mücadele sayesinde beni kısa sürede sahiplendiler. Kerem de Fenerbahçe'ye geldiğinde iyi bir şekilde mücadele ederse, taraftarlar ne olursa olsun onu bağrına basar.İnşallah Kerem bu tepkilerden etkilenip transferden vazgeçmez. Sadece sahaya odaklanmalı, sadece işini layığıyla yapmalı. Geldiği takım da onu sahiplenir. O yüzden profesyonelce bakıp, kendisini hem maddi hem manevi anlamda hazır hissetmeli." yorumunda bulundu.
"KEREM'İN ÖZGÜVENLİ OLMASI LAZIM"
Kerem'in özgüvenini kaybetmemesi gerektiğini belirterek, "Galatasaray döneminde aldığı tepkilerden dolayı özgüvenini kaybetmiş gibi duruyordu. Kerem, geldiği zaman özgüvenli olması lazım. Oyuncunun kalitesi Fenerbahçe için fazlasıyla yeterli. Eğer Fenerbahçe alabilirse, Kerem çok büyük işler yapabilir çünkü Fenerbahçe'nin en büyük eksiklerinden biri çabuk oyuncuydu. Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin bu eksikliğini giderebilir. Kerem'in tek dikkat edeceği şey, özgüvenini kaybetmemesi. Zaten geldiğinde kısa sürede Fenerbahçe'ye adapte olursa, taraftar da onu bağrına basar. Kerem kısa sürede gollerini atar, gönülleri kazanır." açıklamalarında bulundu.
"FENERBAHÇE İÇİN YARARLI"
Fenerbahçe için iyi bir transfer olduğunu açıklayan Çetin, "Kerem Aktürkoğlu, savunma arkasına koşu atan, savunmayı zorlayan ve şut çeken bir oyuncu. Her takımın faydalanabileceği özelliklere sahip. Bu yüzden Fenerbahçe'ye yararlı bir transfer olur." değerlendirmesinde bulundu.
"CAMİALAR VEFASIZ"
Camiaların vefasız olduğunu söyleyen teknik adam, "Camiasız kalınacak bir durum yok. Camiaların da çok vefalı olduğunu düşünmüyorum. Geçmişte takımları için çok şey yapan oyuncular vardı ama jübile maçları bile yapılmadı. Futboldan sonra futbolcu için hayat başlıyor. Futbol bittikten sonra oyuncunun yanında kimse olmuyor. Eğer maddi anlamda bir şeyler kazanıp hayatlarını kurtardılarsa, yanlarına kâr kalır. Oyuncuların bu işleri profesyonelce değerlendirmesi lazım." dedi ve sözlerini tamamladı.