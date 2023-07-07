Sertaç Şanlı'dan Barcelona'ya veda!

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, yollarını ayırdığı Barcelona için veda mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sertaç Şanlı'dan Barcelona'ya veda!
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07 Temmuz 2023 22:44
Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Barcelona'ya veda etti.

Sertaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok özel tecrübeler edindim. Unutmayacağım, hayatım boyunca görüşmeye devam edeceğim arkadaşlıklar kazandım. Kendimi evimde gibi hissettiğim, şampiyonluk yaşadığım Barcelona'ya bugün itibarıyla veda ediyorum. Bana güvenen, destekleyen herkese ve özellikle de taraftarımıza çok teşekkür ederim. Kariyerime dönüp baktığımda her zaman güzel anılarla hatırlayacağım kulübüme veda zamanı. Hoşça kalın..." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'ten iki yıl önce Barcelona'ya transfer olan Sertaç Şanlı, tüm kulvarlarda 148 maça çıktı.

Milli basketbolcu, geçen sezon Barcelona ile lig şampiyonluğu yaşamıştı.

 
 
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