Serkan Özbalta: "Buradan yara almadan dönmek istiyorduk"

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta kazandıkları Giresunspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Serkan Özbalta: 'Buradan yara almadan dönmek istiyorduk'
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19 Ocak 2024 23:07
Trendyol 1. Lig'de 19. haftanın açılış karşılaşmasında Giresunspor'u deviren Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta açıklamalarda bulundu.

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise zihinsel olarak zor bir müsabakaya hazırlandıklarını belirterek, rakibi çok ciddiye aldıklarını vurguladı.

Bu nedenle oyuncularında gerginlik olduğunu ifade eden Özbalta, "İlk yarı gol bulsak da tam istediğimiz oyunu oynayamadık, ikinci yarı biraz daha rahatladık, 2 gol bulduk. İstediğimiz bir skor çünkü buradan yara almadan dönmek istiyorduk. İyi, sağlam bir periyodun içine gireceğiz. Üstteki grubun içerisinde kendimize yer bulduk birkaç hafta önce ve bunu devam ettirmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

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