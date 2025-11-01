Serkan Özbalta: 'Ayaklarımızın yere sağlam basması lazım'

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, iki takımın da maça iyi başladığını dile getirdi.
Kırmızı kart sonrası oyun üstünlüğünün kendilerine geçtiğini belirten Özbalta, ikinci yarıda istediklerinin tamamını yaptıklarını vurguladı.
Özbalta, "İstediğimiz skoru elde ettik. Önemli bir müsabaka. Bu gibi maçları oynamak kolay değil ama üstesinden gelmek lazım. Bahanesi olmayan maçlar. Kaybettiğinde özgüven kaybı olabiliyor. Kazanmasını ve oyunu ciddiye aldıkları için oyuncularımı tebrik ediyorum. Üstesinden geldik.12. hafta itibarıyla gidişatımız iyi. Devre arasına kadar ilk 7'nin içerisinde kalmanın hesaplarını yapıyoruz. " diye konuştu.
Oyuncu grubunun her geçen hafta üzerine koyarak ilerlediğini anlatan Özbalta, "Lig çok uzun ama ayaklarımızın sağlam yere basması lazım." değerlendirmesinde bulundu.
