31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
1-0
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-3
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
0-1
31 Ekim
Getafe-Girona
2-1
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
4-3
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
5-2
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
2-1
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
3-1
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
2-0

Serkan Özbalta: "Ayaklarımızın yere sağlam basması lazım"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Hatayspor galibiyetinin ardından konuştu.

calendar 01 Kasım 2025 00:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Serkan Özbalta: 'Ayaklarımızın yere sağlam basması lazım'
Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, iki takımın da maça iyi başladığını dile getirdi.

Kırmızı kart sonrası oyun üstünlüğünün kendilerine geçtiğini belirten Özbalta, ikinci yarıda istediklerinin tamamını yaptıklarını vurguladı.

Özbalta, "İstediğimiz skoru elde ettik. Önemli bir müsabaka. Bu gibi maçları oynamak kolay değil ama üstesinden gelmek lazım. Bahanesi olmayan maçlar. Kaybettiğinde özgüven kaybı olabiliyor. Kazanmasını ve oyunu ciddiye aldıkları için oyuncularımı tebrik ediyorum. Üstesinden geldik.12. hafta itibarıyla gidişatımız iyi. Devre arasına kadar ilk 7'nin içerisinde kalmanın hesaplarını yapıyoruz. " diye konuştu.


Oyuncu grubunun her geçen hafta üzerine koyarak ilerlediğini anlatan Özbalta, "Lig çok uzun ama ayaklarımızın sağlam yere basması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
