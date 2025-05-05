Serhat Sütlü: 'Burak Yılmaz'ın hakem eleştirmeyin talimatı var'

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



"BURAK HOCANIN TALİMATI VAR"



Burak Yılmaz'ın talimatı olduğunu belirten Sütlü, "Üzgünüz. Gerçekten üzgünüz. Bıraktığımız 2 puan bizim için çok değerli. Hedeflerimiz doğrultusunda buradan 3 puanla buradan ayrılmak istiyorduk. Fatih Hoca geldikten sonra Trabzonspor'da inanılmaz bir değişim var. Trabzonspor'un agresif oyununa karşı biz maçın başından sonuna adam adama baskı ile çok net oyun ortaya koyduk. Biz de oynamak istiyoruz. Kimle oynarsak oynayalım oynamak isteyen bir takımız. Sahanın her yerinde baskılı oyun ortaya koyduk.



Oyunu domine ettiğimizi düşünüyoruz. Yediğimiz yine anlık bir gol. Hakem hakkında da konuşmayacağız, Burak Hoca'nın özel talimatı. İyi olacaklar. Türk hakemleri destek verdikçe daha iyi olacaklar. Bizim için kaybedilen 2 puan var." ifadelerini kullandı.



İç sahadaki iyi performansları hakkındaki soruya Sütlü, "Göreve geldiğimizde istatistik olarak çok gol yiyen bir takımdık. Çalışarak bunu minimize etmeye çalıştık ve bunda başarılı oldu ekibimiz. Eksiklerimiz var ama bu bir mazeret değil. Kasımpaşa takımında herkes verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyor." dedi.



BASIN TOPLANTISI



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sütlü, kazanmaya odaklı plan yaptıklarını ancak bunu gerçekleştiremediklerini belirtti.



Performanslarından dolayı oyuncularına teşekkür eden Sütlü, şunları kaydetti:



"Bizim için üzücü bir sonuç. Maçın başında da belirttiğim gibi tamamen kazanmaya odaklı planlar yaptık. Fatih hoca geldikten sonra tamamen değişen bir Trabzonspor var. Topa sahip olmaya çalışan bir takım, bunun bilincindeydik. Başlangıçtan bitişe kadar baskılı bir oyun ortaya koyduk. Biz de oynamayı isteyen bir ekibiz, bu noktada hiç geri çekilmedik. Üstünlüğü elimizde tuttuk ve pozisyonlar ürettik. Kazanma istekleri ve verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. İlk geldiğimiz günden beri daha fazla gol yiyen bir Kasımpaşa vardı. Gol yeme oranını düşürmek istiyorduk, bunu da minimize etmeye çalışıyoruz. İç sahada daha az kazanan bir Kasımpaşa, iç sahada puan vermeme noktasında başarı ortaya koydu. Eksiklerimiz var elbette. Eksiklerimizi tamamlamaya devam ediyoruz."



