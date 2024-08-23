Sergi Roberto'dan 2 yıllık imza

Serie A'nın yeniekibi Como, Barcelona'dan ayrılan Sergi Roberto'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Sergi Roberto'dan 2 yıllık imza
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23 Ağustos 2024 20:37
Serie A'nın yeni ekibi Como'dan orta saha kurgusuna dikkat çeken bir takviye geldi.

İtalya temsilcisi, Barcelona'dan ayrılan Sergi Roberto'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Cesc Fabregas yönetimindeki Como, Sergi Roberto ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Barcelona altyapısında yetişen Sergi Roberto'nun güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro.

PERFORMANSI

Barcelona formasıyla 479 maça çıkan 32 yaşındaki İspanyol futbolcu, 26 gol ve 46 asist kaydetti.

COMO'NUN 16. TRANSFERİ

Serie B'den Serie A'ya yükselen Como, Sergi Roberto'yla bu sezonki 16. transferini yaptı.

İtalyan ekibi daha önce Andrea Belotti, Raphael Varane, Alberto Moreno, Pepe Reina ve Alberto Dossena gibi isimleri kadrosuna dahil etmişti.

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