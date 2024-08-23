Sergi Roberto'dan 2 yıllık imza

Serie A ekibi Como, Barcelona'dan ayrılan Sergi Roberto'yu kadrosuna kattığını açıkladı. pic.twitter.com/c1FpB5cSUp



— Sporx (@sporx) August 23, 2024

Serie A'nın yeni ekibi Como'dan orta saha kurgusuna dikkat çeken bir takviye geldi.İtalya temsilcisi, Barcelona'dan ayrılan Sergi Roberto'yu kadrosuna kattığını açıkladı.Cesc Fabregas yönetimindeki Como, Sergi Roberto ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Barcelona altyapısında yetişen Sergi Roberto'nun güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro.Barcelona formasıyla 479 maça çıkan 32 yaşındaki İspanyol futbolcu, 26 gol ve 46 asist kaydetti.Serie B'den Serie A'ya yükselen Como, Sergi Roberto'yla bu sezonki 16. transferini yaptı.İtalyan ekibi daha önce Andrea Belotti, Raphael Varane, Alberto Moreno, Pepe Reina ve Alberto Dossena gibi isimleri kadrosuna dahil etmişti.