Sergen Yalçın zaman istiyor!

Alanyaspor deplasmanından eli boş dönen Beşiktaş için Sergen Yalçın, süre isteyerek milli arada toparlanacaklarını söyledi

Bu sezon Avrupa Kupaları'na nokta koyan Beşiktaş, efsane ismi Sergen Yalçın ile Süper Lig yoluna devam kararı aldı.

Eski takımı Alanya'ya deplasmanda 2-0 yenilerek ilk maçı da olsa kendisinden çok şey bekleyen taraftarlarını üzdü.

Teknik Direktör Yalçın verilen Milli maçlar arasını iyi değerlendirerek takımdaki aksayan yerlere müdahale edeceklerini vurguladı. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a dönmesiyle camiaya pozitif bir enerji getirdi. Fakat bu durum saha içine ve skora yansımadı.

HAREKET GETİRDİ

Gabriel Paulista sakat olduğu için yerine yeni stoper Tiago Djalo oynadı. Uyum problemi yaşarken, topu oyuna sokması, takımı yönlendirmesi ve yerinde müdahaleleri olumluydu.

Orkun ve Abraham gayretliydi. Maç içinde Sergen Yalçın zaman zaman Silva'yı yanına çağırıp nasıl oynayacağı ile ilgili taktik vermesi dikkat çekti.

İkinci yarıda oyuna giren yeni santrfor El Bilal ise oldukça hareketliydi ve Alanya kalesinde en etkili isimdi. Jurasek ise daha verimli bir oyun sergiledi.


 
