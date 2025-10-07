Sergen Yalçın, Paulista'yı kulübeye çekti!

Beşiktaş'ta savunmada radikal değişiklikler yapan teknik direktör Sergen Yalçın, deneyimli stoper Gabriel Paulista'yı son 3 maçta kulübeye çekti.



Göztepe karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Brezilyalı oyuncuya forma vermeyen Yalçın, savunmada Emirhan'a şans tanıdı.





Alanyaspor deplasmanında stoperde Tiago Djalo ve Felix Uduokhai görev yaparken, Başakşehir maçında da aynı ikili sahada yer aldı. Göztepe maçında ise Paulista ve Uduokhai 11'de başladı. Ancak Kayserispor ile oynanan erteleme karşılaşmasında Emirhan ve Uduokhai sahadaydı. Kocaelispor (3-1) ve Galatasaray (1-1) maçlarında da Emirhan-Djalo ikilisi görev aldı.



SON 3 LİG MAÇINDA SÜRE ALMADI





Son üç lig maçında süre alamayan Paulista, böylece Kayserispor, Kocaelispor ve Galatasaray karşılaşmalarını kulübede geçirdi. Sergen Yalçın'ın, Göztepe maçındaki performansını gerekçe göstererek Paulista'yı kızağa çektiği, savunmada Emirhan-Djalo-Uduokhai rotasyonuna yöneldiği belirtildi.



PAULISTA'YA İHTİYAÇ HALİNDE GÖREV

Emirhan'ın son üç maçtaki performansıyla teknik ekibin güvenini boşa çıkarmadığı ifade edildi. Beşiktaş bu süreçte 7 puan toplarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü. Yalçın'ın kısa vadede Emirhan, Djalo ve Uduokhai üçlüsünden biriyle devam etmeyi planladığı, Paulista'ya ise ihtiyaç halinde görev vereceği kaydedildi.









