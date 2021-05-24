Sergen Yalçın: 'Ne sözleşme konuştum, ne de para'

Beşiktaş'ın bu yaz en önemli konularından biri Sergen Yalçın...



Sezon boyunca sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı tartışılan Yalçın ile ilgili henüz resmi bir adım atılmadı. Takımını şampiyon yapan Yalçın, kendisi hakkında çıkan iddialara Milliyet'ten Bilal Meşe aracılığıyla tepki gösterdi.



Şampiyonluğun verdiği mutlulukla İzmir Çeşme'de tatil yapan siyah-beyazlıların patronu, kendisi hakkında çıkarılan, "şu kadar istedi, bu kadar talep etti" iddialarına karşı, kesin ve net konuştu, "Böyle bir görüşme olmadı. Ne başkanla ne de bir başka yöneticiyle, bu konuda herhangi bir konuşma yapmadım. Olursa merak etmesinler, söylerim" ifadesini kullandı.



"NEREDEYSE BENİ 'PARACI' YAPTILAR"



Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın şöyle devam etti:



"Sözleşmemle ilgili bir takım iddialar var, rakamlar da veriliyor. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Neredeyse beni 'paracı' yaptılar. Sezon başından bu yana ağzımdan para kelimesi çıkmadı. Beni tanıyanlar bunu iyi bilir. Çok yorucu ve stresli bir sezon geçirdik. Biraz tatile gereksinimim var."



