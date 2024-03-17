Sergen Yalçın kötü seriye son verdi

Daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran ve Siyah-Beyazlı ekibin başında şampiyonluk sevinci yaşayan Sergen Yalçın, eski takımına karşı sahne aldı. Antalyaspor adına mücadelenin önemi dış saha konusundaki kötü seriyi bitirmek adına oldukça önemliydi.



Öyle ki Kırmızı-Beyazlılar, 9 Ocak'taki Pendikspor ile oynanan erteleme maçından sonra deplasmanda kazanamadı. Söz konusu süre içerisinde Antalya ekibi, çıktığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.



Yalçın, eski takımına karşı böylece seriye son vermiş oldu. Bu arada 51 yaşındaki hoca, teknik adam olarak 3 farklı takımla Beşiktaş deplasmanına çıktı. Mart 2017'de Kayserispor'u çalıştırırken, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan başarılı hoca, Mayıs 2019'da ise Alanyaspor ile 2-1 mağlup oldu. Yalçın, bu süreçteki tek galibiyetini ise Aralık 2019'da Yeni Malatyaspor ile 2-0'lık galibiyetle aldı. Yalçın, dünkü maçın ardından Beşiktaş'a karşı çıktığı 4 deplasman maçından; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi çıkarmıştı.





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