Sergen Yalçın'ın şampiyonluk konuşması

Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi devirerek şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Beşiktaş; sezonu kapatan oyuncular da dahil olmak üzere tam kadro İzmir'e gitti.



Dizinden ameliyat olan Cenk Tosun, sezona nokta koyan Ajdin Hasic ile sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir oynayamayan Aboubakar da kamp kadrosuna dahil edildi.



"SÜRPRİZE İZİN VERMEYECEĞİZ"



Siyah beyazlılar dün İzmir'e giderken, teknik direktör Sergen Yalçın şampiyonluk mücadelesinde sürprize izin vermeyeceklerini söyledi.



Maç öncesinde takımla bir konuşma yapan Yalçın'ın "Türkiye nefesini tutacak, heyecan dorukta ama birçok eksiğimiz olmasına rağmen Beşiktaş olarak biz rahatız. Göztepe bize her zaman ters gelen bir takım ama bu sefer iyi futbolumuzu ortaya koyarak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz" dediği öğrenildi.



