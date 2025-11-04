Sergen Yalçın için ya tamam, ya devam maçı!

Beşiktaş'ta milli ara öncesinde Antalyaspor maçı, Sergen Yalçın'ın geleceği için büyük önem taşıyor.
Derbide sahada şişe tekmeledikten sonra kırmızı kartla tribüne gönderilen Sergen Yalçın'a da tepkiler büyük… Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 12 puan gerisine düşerken, Fenerbahçe ile puan farkı 8'e çıktı.
Göreve geldiği günden bu yana sorunlardan bahseden, oyuncuların niteliği ve scout şefi Eduard Graf'a yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Yalçın'ın saha içerisinde sonuç alamaması tepkileri artırdı.
Milli araya girmeden önce Antalyaspor deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ta alınacak sonuç, milli aranın nasıl geçeceğini belirleyecek.
Sabah gazetesinde yer alan haberde, olası kayıpta kritik değişimler yaşanabileceği belirtildi.
Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
