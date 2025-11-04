04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Sergen Yalçın için ya tamam, ya devam maçı!

Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta bu maç Sergen Yalçın'ın kader karşılaşması olarak görülüyor!

Sergen Yalçın için ya tamam, ya devam maçı!
Beşiktaş'ta milli ara öncesinde Antalyaspor maçı, Sergen Yalçın'ın geleceği için büyük önem taşıyor.

Derbide sahada şişe tekmeledikten sonra kırmızı kartla tribüne gönderilen Sergen Yalçın'a da tepkiler büyük… Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 12 puan gerisine düşerken, Fenerbahçe ile puan farkı 8'e çıktı.

Göreve geldiği günden bu yana sorunlardan bahseden, oyuncuların niteliği ve scout şefi Eduard Graf'a yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Yalçın'ın saha içerisinde sonuç alamaması tepkileri artırdı.


Milli araya girmeden önce Antalyaspor deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ta alınacak sonuç, milli aranın nasıl geçeceğini belirleyecek.

Sabah gazetesinde yer alan haberde, olası kayıpta kritik değişimler yaşanabileceği belirtildi.

Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
