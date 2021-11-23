Sergen Yalçın: "Batshuayi, belki 15-20 dakika"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Michy Batshuayi'nin Ajax'a karşı ilk 11'de yer almayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın: 'Batshuayi, belki 15-20 dakika'
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23 Kasım 2021 16:42
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Michy Batshuayi'nin Ajax maçında ilk 11'de olmayacağını ancak 15-20 dakika süre alabileceğini söyledi.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri:

"İki maç oynayacağız, çarşamba ve cumartesi. İki maçı da düşüneceğiz. Şampiyonlar Ligi oynuyoruz, hedefimiz olmasa da önemli bir maç. En iyisini yapmak istiyoruz. Bazı oyuncuları var kritik durumda olan. Batshuayi'yi oynatmayacağız. Maç oynayacak fizik gücüne sahip değil. Hafta sonu oynatabiliriz ama yarın belki 15-20 dakika oynayabilir. Milli takımdan yorgun dönenler var. Değerlendireceğiz. Cumartesi günkü maç da bizim için çok önemli. İki maçta 4-5 değişik oyuncu olabilir."

BU SEZON BATSHUAYI

12 Maç
944 Dakika
4 Gol
1 Asist




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